Ашхабад, , 14:13 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов соответствующим постановлением утвердил инвестиционную программу республики на текущий, 2021 год, сообщили 12 февраля в информационной программе «Ватан» туркменского телевидения.

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Целью программы заявлено обеспечение высоких темпов развития экономики и продолжения активной инвестиционной политики, превращение страны в промышленно развитое государство, а также успешное осуществление преобразований, создание новых рабочих мест, систематическое претворение в жизнь мер, направленных на укрепление экономической мощи страны и её регионов, а также дальнейшее улучшения социально-бытовых условий жизни населения.

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В свою очередь министерствам, а также отраслевым ведомствам, хякимликам велаятов (администрациям областей) и столицы Туркмении предписано своевременное и надлежащее исполнение программы.

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