Москва, , 11:21 — REGNUM Повысить пенсии в Российской Федерации без увеличения налоговой нагрузки на бизнес возможно — для этого можно использовать систему гибких страховых взносов. Об этом в интервью РИА Новости заявила ведущий аналитик направления «Экономика и социальное развитие» ЦСР Екатерина Хейфец.

Напомним, что дискуссия о необходимости повысить пенсии в России продолжается на фоне экономических трудностей, вызванных пандемией коронавируса. Кроме того, реальные доходы граждан падают уже несколько лет подряд, и падение это продолжилось в 2020 году.

Рассматриваются разные варианты изыскивания источников дополнительных финансовых средств для увеличения пенсий. В частности, звучат предложения, связанные с повышением налогов на бизнес или отмены налоговых льгот для крупных, в том числе и ресуросдобывающих компаний.

Есть предложения сделать шкалу страховых взносов прогрессивной. Сейчас взносы в Пенсионный фонд России составляют 22% от годового фонда оплаты сотрудника. Из них 6% идут на формирование базовой части пенсий, 16% — индивидуальный тариф, который учитывается на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица.

Хейфец считает, что повышать налоги на бизнес в России для того, чтобы повысить пенсии, совершенно неоправданно. Он считает, что нельзя отменять налоговые льготы бизнесу, в том числе и ресурсодобывающему, для того, чтобы повысить пенсии.

«Привязка социальных выплат к доходам от экспорта нефти, в том числе увеличение бюджета пенсионного фонда за счет полной отмены налоговых льгот для экспортеров сырьевых ресурсов, не видится экономически оправданной», — сказал он.

Введение прогрессивной шкалы страховых взносов Хейфец также считает неоправданным. По его словам, даже в странах с распределительной пенсионной системой, когда размер пенсий привязан к доходу, установлен верхний предел индивидуального заработка, выше которого пенсионные взносы просто не взимаются.

Выход Хейфец видит в введении гибкой ставки страховых взносов, которая может меняться в зависимости от ситуации в экономике.

«Возможным решением может стать регулярный пересмотр размера страховых взносов для работодателей, который позволит осуществлять гибкую пенсионную политику в соответствии с экономическим положением страны», — пояснил он.

Хейфец считает, что это позволит не перегружать бизнес в условиях кризиса, а в долгосрочной перспективе может оказать положительный эффект на восстановление экономической активности.