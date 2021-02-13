Вашингтон, , 09:01 — REGNUM Федеральная торговая комиссия США (FTC) начала проверку планируемого поглощения разработчика архитектуры процессоров ARM компанией Nvidia. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в отрасли.

По данным издания, FTC разослала соответствующие запросы об этой сделке третьим лицам. Отмечается, что против поглощения ARM компанией Nvidia выступили другие крупнейшие американские технологические компании, включая Google, Qualcomm и Microsoft. Производители микросхем опасаются, что сделка Nvidia и ARM создаст трудности при приобретении лицензий у ARM.

Компания ARM является одним из крупнейших в мире разработчиков и лицензиаров архитектуры микропроцессоров. В 2016 году ARM была выкуплена японским холдингом SoftBank Group. В 2020 году стало известно о начале переговоров по продаже ARM американскому производителю микросхем Nvidia. Стоимость сделки может составить около $40 млрд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе Управление по конкуренции и рынкам Великобритании начало проверку возможной сделки ARM и Nvidia на соответствие требованиям антимонопольного законодательства.

Читайте ранее в этом сюжете: Антимонопольщики могут заблокировать сделку SoftBank и Nvidia по ARM