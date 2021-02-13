Нью-Йорк, США, , 08:20 — REGNUM Недоедание угрожает 2,3 млн детей в 2021 году в Йемене из-за недофинансирования гуманитарных программ. Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик 12 февраля в ходе пресс-конференции.

По его словам, на поддержку плана выделено только 1,9 млрд вместо 3,4 млрд. Дюжаррик отметил, что по итогам года 400 тысяч детей в Йемене столкнутся с тяжелым голодом.

Представитель генсека также подчеркнул, что сложившаяся ситуация является самой тяжелой с разгара гражданской войны, начавшейся в стране в 2014 году.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН (WFP) Дэвид Бизли заявил, что в 2021 году мир может столкнуться с самым серьезным гуманитарным кризисом за последние 75 лет.

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