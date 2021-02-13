Эр-Рияд, , 06:28 — REGNUM Большой курорт на острове Шурайра в Красном море будет создан Саудовской Аравией к 2022 году, 12 февраля сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) на своем сайте.

На нем построят 11 отелей, пристани для яхт, а также оборудуют поля для гольфа и пляжи. При возведении гостиниц учтут проблемы, которые были выявлены во время пандемии: в них не будет внутренних коридоров и пространств для массового скопления людей.

Строители обещают применять только экологические технологии и материалы. Энергоснабжение будет происходить за счет возобновляемых источников энергии.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря стало известно, что в городе Санья на юге Китая создадут международный круизный кластер для развития круизной отрасли в регионе Южно-Китайского моря.

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