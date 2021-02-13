Киев, , 04:14 — REGNUM Исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко будет добиваться ликвидации «Восточного горно-обогатительного комбината» в Днепропетровской области — единственного на Украине добытчика урановой руды. Об этом он объявил на совещании, посвящённом проблемам предприятия, сообщает 13 февраля издание «Страна».

"Мое решение, пока я выполняю обязанности министра энергетики, а не министра социальной политики, то я могу сказать, что, судя по тем цифрам, которые мне дали, вас нужно ликвидировать», — сказал он.

Возражения представителей предприятия о том, что тысячи человек потеряют работу, Витренко отверг. Он согласился с тем, что рабочим лучше уезжать на заработки в Польшу, поскольку там созданы лучшие условия для труда. Кроме того, заявил министр, полученные в Польше доходы улучшат экономическую ситуацию на Украине.

«Если где-то проще и дешевле добывать урановый концентрат, для того чтобы Украина была богатой, добывать его нужно не в Украине. Это опубликовано в книге Адама Смита, которая появилась, не знаю… 200 лет тому назад», — объяснил чиновник.

Читайте также: На Украине заявили об «угнетающих достоинство» субсидиях

Читайте ранее в этом сюжете: Спикер украинской Рады объяснил, в чем проблема Юрия Витренко