Эдинбург, Великобритания, , 03:06 — REGNUM Производители шотландского виски по итогам 2020 года потеряли 23% экспортного рынка, или £1,1 млрд (более 100 млрд рублей) в денежном выражении, говорится в материалах Ассоциации шотландского виски.

Исполнительный директор ассоциации Карен Беттс отметила, что причиной такого положения дел стало воздействие ограничений, введённых из-за распространения коронавируса и в большей степени — увеличения на 25% экспортных пошлин в США.

«Фактически, отрасль потеряла 10 лет роста в 2020 году», — сказала она.

Отмечается, что поставки во Францию, на второй крупнейший экспортный рынок, сократились на 13%, в Германию — на 25%. Всего в Евросоюзе производители виски потеряли 15% рынка.

«Мы призываем министра (финансов Великобритании Риши Сунака — ред.) поддержать производителей шотландского виски, сократив наши налоги Великобритании», — говорится в обращении ассоциации к британскому правительству.

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