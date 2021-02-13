Берлин, , 02:36 — REGNUM Уровень инфляции в Германии по итогам 2021 года может достигнуть 3%, заявил 12 февраля президент Немецкого федерального банка (Бундесбанка) Йенс Вайдман в интервью изданию Augsburger Allgemeine.

«При нынешнем положении дел уровень инфляции, измеряемый гармонизированным индексом потребительских цен, вероятно, к концу года в Германии превысит 3%», — сказал он.

По его словам, ускорение инфляции будет временным, однако «в долгосрочной перспективе показатель не останется таким низким», как в 2020 году.

Вайдман добавил, что Бундесбанк будет контролировать уровень инфляции в соответствии со стандартами Евросоюза, однако странам по-прежнему придётся бороться с последствиями пандемии коронавируса, поэтому денежно-кредитная политика в еврозоне останется более экспансионистской, чем была раньше.

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