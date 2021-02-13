Нью-Йорк, США, , 02:21 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США по итогу торгов 12 февраля возобновили солидарный рост после разнонаправленных колебаний последних дней.

Так, к концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 27,70 пункта (0,09%), до уровня 31 458,40 пункта. S&P 500 прибавил 18,45 пункта (0,47%), поднявшись до уровня 3934,83 пункта. Nasdaq к завершению дня вырос на 69,70 пункта (0,50%), поднявшись до уровня 14 095,47 пункта.

Мартовские фьючерсы на нефть WTI к концу дня поднялись на на $1,48 (2,54%), до уровня $59,72 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась выше $62 за баррель.

Читайте ранее в этом сюжете: Цена на нефть Brent превысила $62 впервые с января 2020 года