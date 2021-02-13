Вашингтон, , 02:02 — REGNUM Американские штаты, столкнувшиеся с высоким уровнем безработицы, получат помощь от федеральных властей. Об этом заявил президент США Джо Байден, 12 февраля сообщили в пресс-службе Белого дома.

Кроме того, глава государства пообещал оказать содействие в возобновлении очного обучения в школах. Заявление было сделано в ходе встречи президента с рядом губернаторов штатов и мэров городов США.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля американский Сенат одобрил предложенный Джо Байденом план о выделении $1,9 трлн на поддержку экономики и борьбу с распространением коронавируса.

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