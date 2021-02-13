Париж, , 01:50 — REGNUM Корпорация Google согласилась выплатить $76 млн в течение трёх лет группе новостных издателей Франции, чтобы положить конец более чем годичному спору об авторских правах, сообщает 12 февраля агентство Reuters.

О соглашении, подписанном между Google и Alliance de la presse d'information generale (APIG) стало известно ещё летом 2020 года, но финансовые условия по нему не разглашались. Это вызвало недовольство у многих французских СМИ, которые сочли соглашение непрозрачным.

Американский интернет-гигант пошёл на уступки в переговорах с издателями после решения, вынесенного французским антимонопольным ведомством.

Оно обязывает Google платить местным изданиям и новостным агентствам в соответствии с принятой ЕС директивой об авторском праве в едином цифровом пространстве. Директива предусматривает, в частности, выплату компенсаций за фрагменты новостей, используемые в результатах поиска.

Отмечается также, что агентство Agence France-Presse (AFP) и другие французские новостные агентства, не входящие в APIG, не участвуют в соглашении и продолжают настаивать на различных действиях против Google.

Читайте ранее в этом сюжете: ЕС готовится принять новые законы против Apple, Amazon, Google и Facebook