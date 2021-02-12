Минск, , 20:29 — REGNUM В 2020 году реальный сектор белорусской экономики (кроме банков) получил $8,7 млрд США иностранных инвестиций — на 13% меньше, чем годом ранее. Россия сохранила статус основного инвестора, обеспечив почти половину поступлений.

«Основными инвесторами организаций республики были субъекты хозяйствования Российской Федерации (41,4% от всех поступивших инвестиций), Кипра (9,4%), Австрии (7,4%), Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (6,8%)», — проинформировал 11 февраля Национальный статистический комитет Белоруссии. На долю прямых иностранных инвестиций пришлось $6 млрд или 69,2% от всех поступивших иностранных инвестиций, уточнили в статкомитете.

Инвестиции белорусских организаций за рубеж в 2020 году (кроме банков) составили $4,9 млрд. из них 66% были направлены субъектам хозяйствования Российской Федерации, а также Украины (9%), Британии (8%) и Ирландии (6,1%).«На долю прямых инвестиций приходилось 88,7% всех направленных инвестиций за рубеж», — сказано в сообщении Белстата.

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