Ярославль, , 19:59 — REGNUM Недостроенное здание торгового центра, которые ярославцы называют «Мордором», выставлено на публичные торги. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальный портал города Ярославля.

Долгострой в Ярославле

Аукцион по продаже объекта незавершенного строительства проводит «Агентство по аренде земельных участков» мэрии Ярославля. Торговый центр на Октябрьской площади не строится уже несколько лет. Как ранее сообщало ИА REGNUM еще зимой прошлого года в мэрии собирались обращаться в арбитражный суд, чтобы изъять у застройщика недострой. В ноябре 2020 года такое решение состоялось.

«В ходе судебного разбирательства, судом установлено, что объект недвижимости не построен, доказательств того, что объект будет достроен ответчиком не представлено. Кроме того, сам ответчик в судебном заседании пояснил, что не возражает против удовлетворения иска, поскольку достроить объект не имеет возможности в связи с финансовыми трудностями. В связи с изложенным суд считает, что дальнейшее сохранение за ответчиком спорного объекта, а также оставление в пользовании земельного участка, не отвечает целям эффективного землепользования, механизмы, предусмотренные законом для завершения ответчиком строительства на предоставленном для указанной цели земельном участке, исчерпаны, в связи с чем требование истца об изъятии объекта незавершенного строительства путем его продажи с публичных торгов является правомерным и подлежит удовлетворению», — говорится в решении арбитражного суда Ярославской области.

Также суд определил, что недострой должен быть продан с аукциона, определив начальную цену «Мордора».

"Изъятие произвести путем реализации имущества на публичных торгах, определив начальную продажную цену имущества с учетом заключения эксперта ЗАО «Ярославский центр недвижимости» в сумме 476 620 000 рублей», — отмечается в решении арбитража.

Заявки на аукцион принимаются с 15 февраля, сами торги должны пройти 25 марта 2021 года. Если объект будет продан, то у будущего собственника будет несколько ограничений по его использованию, в частности по высотности. Здание расположено в историческом центре Ярославля, и в одной своей части оно не может быть выше 40 метров, а в другой — 30.

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