Москва, , 19:57 — REGNUM Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднялась выше $62 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов в пятницу, 12 февраля.

Нефть ArtseBie

По состоянию на 19:34 мск стоимость фьючерсов на нефть Brent с поставкой в апреле выросла на 1,67% и достигла $62,16 за баррель. В последний цена на нефть данной марки находилась на таком уровне 24 января 2020 года.

Тем временем мартовские фьючерсы на нефть WTI (West Texas Intermediate) подорожали на 1,48% — до $59,1 за баррель.

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