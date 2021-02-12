Кишинёв, , 19:03 — REGNUM Руководство государственного предприятия Молдавии «Железная дорога Молдавии» (ЖДМ) на заседании парламентской комиссии 12 февраля 2021 года приняло решение о прекращении движения, как местных, так и пригородных поездов и электричек. Это фактически означает полное прекращение железнодорожного сообщения в стране, считают эксперты Института РУССТРАТ.

«Хотя на первый взгляд масштабы сокращения могут показаться не слишком большими, подумаешь, пригородные электрички отменят, в действительности это означает полное прекращение железнодорожного сообщения в Молдавии. Потому что упомянутых поездов в стране было всего три: Кишинев-Унгены, Кишинев-Бендеры и Бельцы-Окница. И все они отменяются», — говорится в публикации.

Авторы института выделяют несколько основных причин приближающегося инфраструктурного коллапса. В частности, созданная в свое время под нужды СССР железнодорожная сеть, в основном предназначавшаяся для транзитных перевозок между странами СЭВ. Поскольку основная часть перевозок приходилась на транзитные пассажиропотоки, местное междугородное и пригородное сообщение благополучно дотировалось.

Однако после распада СССР из-за оттока населения постепенно сложилась ситуация, когда оказалось, что возить некого.

Содержание ЖДМ, отмечают эксперты РУССТРАТ, оказалось нерентабельным: «свыше 70% пассажиропотока вот уже больше десятка лет составляют собственный персонал ЖДМ, пользующийся правом бесплатного проезда». Что ведет за собой огромные убытки: порядка 600−800 тыс. долларов ЖДМ теряет каждый месяц. При этом предприятие «тонет» в долгах, общая сумма которых уже перевалила за 37 млн долл.

Кроме того, отмечается, что «ни о каких инвестициях в обновление основных фондов не могло быть и речи. 30 лет Молдавия без зазрения совести безжалостно эксплуатировала запас прочности системы, заложенный еще во времена СССР».

Еще одним фактором, усугубившим проблемы ЖДМ, стало закрытые границ после объявления Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) эпидемии COVID-19. В результате все международные железнодорожные рейсы были отменены.

Таким образом, считают специалисты Института РУССТРАТ, вся железнодорожная система Молдавии оказалась под угрозой исчезновения. И если «в ближайшие месяцы на остатки ЖДМ не найдется инвестор, Молдавия окажется первой постсоветской страной с окончательно пропавшей магистральной транспортной инфраструктурой».