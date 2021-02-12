Галич, Костромская область, , 18:54 — REGNUM В Костромской области бывший директор галичской «Теплоэнергетической компании» Максим Хмелев отсудил у Министерства финансов 250 тысяч рублей за моральные страдания. Об этом со ссылкой на решение Ленинского районного суда Костромы сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Минфин © Иван Шилов

В июне 2020 года мужчину осудили за обман руководства «Галичского автокранового завода». По версии следствия, директор коммунального предприятия не заплатил заводу 23 миллиона рублей за поставленную тепловую энергию, использовав имеющиеся на счетах средства на решение проблем своего предприятия. Через три месяца Костромской областной суд оправдал Хмелева, не найдя в его действиях состава преступления.

В ходе судебной тяжбы директор коммунального предприятия испытал моральные страдания — с ним, как сказано в решении суда, «перестали общаться родственники, отвернулись друзья, перестали здороваться знакомые и соседи». Исходя из этих соображений Хмелев решил взыскать со следственных органов 500 тысяч рублей за психологический вред здоровью.

Его адвокаты просили суд учесть то, что галичанин занимал должность в топливно-энергетической компании в небольшом городе, «где все друг друга знают». Ленинский суд частично удовлетворил требования бывшего директора компании и обязал Минфин выплатить мужчине половину заявленной суммы — 250 тысяч рублей. Министерство не обжаловало приговор.

Читайте ранее в этом сюжете: В Костромской области коронавирус выявлен у рабочих автокранового завода