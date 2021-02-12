Москва, , 18:12 — REGNUM Решение ЦБ учитывает текущую динамику спроса и цен, а также инфляционные ожидания. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 февраля, об этом заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»).

Банк России Дарья Антонова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Обновлённый прогноз Банка России и выступление Набиуллиной — все новости»

«Банк России принял взвешенное решение о сохранении ключевой ставки на уровне 4,25% годовых, которое учитывает текущую динамику спроса и цен и инфляционные ожидания граждан и бизнеса», — отметил Аксаков.

При этом, по мнению парламентария, решение о снижении ключевой ставки возможно в ближайшее время.

Основой для такого решения являются достаточно оптимистичные прогнозы экспертов по поводу инфляции в 2021 году, сохранения стабильной ситуации на финансовом рынке и продолжения восстановительного роста экономики, рассуждает глава комитета.

ЦБ принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 4,25 процентного пункта. При этом он повысил прогноз по инфляции до 3,7—4,2 процента.

Читайте ранее в этом сюжете: ЦБ РФ решил не создавать чрезмерных денежных стимулов – мнение