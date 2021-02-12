Волгоград, , 18:14 — REGNUM На 20% увеличены показатели экспортных поставок Волгоградской области по итогам 2020 года. Большая часть объёма экспорта приходится на промышленные предприятия, сообщили ИА REGNUM 12 февраля в пресс-службе администрации региона.

В 2020 году за рубеж отправили продукции на сумму более 1,884 млрд долларов США, что превышает показатель 2019 года — 1,56 миллиарда долларов. Больше всего на экспорт отгружено топлива (30%), изделий из чёрных металлов (29%) и продуктов неорганической химии (12%). Общий объём поставок металлов и изделий из них превышает 460 млн долларов США.

Более 48 млн долларов США было получено от поставок волгоградского зерна, экспорт подсолнечника вырос в два раза и достиг отметки 4,8 млн долларов США. Основными покупатели сельхозпродукции региона являются Турция, Иран, Азербайджан и Казахстан.

По итогам 2020 года в десятку основных внешнеторговых партнеров Волгоградской области вошли Узбекистан, Белоруссия, Индия, Болгария, Румыния, Украина, Германия, Армения, Китай и Латвия.