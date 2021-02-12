Москва, , 17:05 — REGNUM В настоящее время рынок российского ипотечного кредитования достаточно стабилен, и тревожных сигналов не наблюдается. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 февраля заявил старший преподаватель кафедры менеджмента недвижимости факультета рыночных технологий Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Кирилл Сиволапов.

«Вопрос рисков скорее связан с регионами. Есть регионы, в которых ипотечное кредитование действительно необходимо, потому что поддерживает локальный спрос на жилье. А есть те, где это может привести к покупке инвестиционных квартир с завышенным ожиданием по их прибыльности. Если такой недвижимости будет очень много, то прибыль от сдачи в аренду не оправдает ожиданий. Более того, спрос на инвестиционные квартиры приводит к строительству большого числа однокомнатных квартир. Эта тенденция опасна, потому что они могут быть недостаточно востребованными», — сказал Сиволапов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Евгений Коган заявил, что доходы граждан России не только не поспевают за удорожанием ипотеки, но и падают.

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