Москва, , 16:53 — REGNUM Доходы граждан России не только не поспевают за удорожанием ипотеки, но и падают. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 февраля заявил инвестбанкир, профессор ВШЭ, сопредседатель «Партии Роста» Евгений Коган.

«Начиная с мая 2020 года, наши власти субсидируют ставки по ипотеке, превышающие 6,5%. У программы есть две основные и благие цели: сделать жилье доступнее и поддержать строительную отрасль. В результате процентная ставка по жилищным кредитам снизилась. По данным ЦБ, в январе 2021 года средняя ставка по ипотечному кредиту составила 7,36% по сравнению с 9% в январе 2020 года. Объем ипотечных кредитов за 2020 год вырос на 21,4% (г/г). По данным ДОМ. РФ, за январь число выданных кредитов в денежном выражении выросло на 29%», — сказал Коган.

Но, по словам Когана, есть у этой программы две проблемы.

«Во-первых, все захотели ипотеку, и спрос на жилье вырос — оно начало дорожать. Во-вторых, доходы населения не поспевают за ростом ипотек. Что уж греха таить, они даже идут в противоположном направлении: реальные располагаемые доходы за год упали на 3,5%, по официальным данным, а то и сильнее, — констатировал экономист. — Некоторые предлагают снизить ставки в регионах с наиболее низкими зарплатами. Но к чему это приведет? К еще большему росту стоимости жилья и увеличению числа ипотечных кредитов среди наименее бедных регионов? Не сделает ли это только хуже? Если у семьи денежный доход превышает 100−150 тыс. рублей в месяц, то небольшая разница в ставке по ипотеке не так принципиальна. И аналогично, семьи с низкими доходами, тратящие его основную долю на выплату ипотеки, с высокой вероятностью обанкротятся — тут ставка пониже вряд ли спасет».

Зато низкие ставки, как пояснил Коган, стимулируют людей принимать на себя больший риск и брать ипотеку, «пока она дешевая».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, на российском ипотечном рынке просматривается ряд факторов, которые не позволяют говорить о его стремительном росте в 2021 году.

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