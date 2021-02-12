Москва, , 16:39 — REGNUM Большинство экспертов ожидало, что Банк России не станет изменять ключевую ставку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 февраля заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов.

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«Это правильное решение, и большинство экспертов ожидало именно его. Каких-то серьезных предпосылок ни для повышения, ни для снижения ключевой ставки нет. Снижать ключевую ставку дальше значит создавать чрезмерные денежные стимулы для экономики, которые могут привести к росту инфляции. А повышать ключевую ставку тоже не из-за чего, потому что инфляция растет не так сильно, чтобы ее надо ее было сдерживать повышением ставки», — сказал Колганов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что Центральный банк РФ, постановив не повышать и не понижать ключевую ставку, принял компромиссное решение.

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