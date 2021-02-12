Москва, , 16:33 — REGNUM Центральный банк РФ, постановив не повышать и не понижать ключевую ставку, принял компромиссное решение. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 февраля заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

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«Вообще есть ощущение, что эта ставка останется с нами надолго. Это ставка, которая продержится до конца года. Как на нее отреагирует экономика? Никак. ЦБ РФ принял компромиссное решение, — сказал Зубец. — Реальные зарплаты вырастут примерно на 4% в течение года, а ВВП — в интервале от 2−4,5%. То есть в реальном исчислении 2020−2021 год дадут нам реальный рост на 1%. Это близко к естественному росту российской экономики. Потому что в настоящий момент в рамках той политики, которую мы имеем, и в рамках тех настроений в обществе, которые мы наблюдаем, рассчитывать на рост экономики более 1,5−2% в год невозможно. Сегодня сверху мы не видим никаких серьезных усилий для того, чтобы она росла».

Как пояснил Зубец, остается низовой рост — экономическая активность самих граждан, которая как раз и обеспечит стране 1,5−2% роста ВВП в год.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Зубец объяснил, почему ЦБ РФ решил не менять величину ключевой ставки.

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