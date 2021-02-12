Кингисепп, Ленинградская область, , 16:37 — REGNUM В Кингисеппском районе Ленинградской области компания «ЕвроХим» планирует возвести к 2023 году комплекс по производству аммиака и карбамида «ЕвроХим-Северо-Запад-2». Общая сумма инвестиций в этот проект составит около 120 млрд рублей, сообщили в пресс-службе областной администрации.

Ежегодно новое предприятие будет выпускать 1,4 млн тонн карбамида и 1 млн тонн аммиака. Запуск производства на предприятии «ЕвроХим-Северо-Запад-2» запланирован на 2023 год. Новое предприятие даст региону более 250 новых высококвалифицированных рабочих мест.

Отметим, АО «Минерально-химическая компания «ЕвроХим» управляет российскими активами EuroChem Group AG, одного из ведущих производителей азотных, фосфорных и калийных удобрений в мире.

На территории Ленинградской области компания представлена ООО «ПГ «Фосфорит», доля предприятия на российском рынке фосфорных удобрений составляет более 10%. В 2019 году на территории промзоны «Фосфорит» состоялось открытие предприятия АО «ЕвроХим-Северо-Запад» по производству аммиака, там создано более 200 новых рабочих мест.

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