Москва, , 16:22 — REGNUM Задолженность населения росла в 2020 году и, скорее всего, также продолжит расти и в 2021 году. Об этом 12 февраля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

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«В целом у нас, если мерить задолженность населения к доходам населения, в 2020 году показатель долговой нагрузки в целом вырос. Потому что у нас задолженность населения, розничные кредиты достаточно быстро росли, прежде всего благодаря ипотеке, и росли быстрее доходов. Хотя доходы тоже выросли, но чуть меньше», — заявила Набиуллина.

По её мнению, эта тенденция, видимо, продлится и в 2021 году.

«Кредитование населения будет расти чуть быстрее, чем доходы населения, и во многом такое кредитование будет поддерживать экономический рост», — указала она.

В то же время качество кредитов не ухудшилось, и банки новые кредиты стали давать в первую очередь заёмщикам с меньшей долговой нагрузкой.

«Даётся меньше кредитов с уже накопленной большой задолженностью», — отметила Набиуллина.