Калуга, , 16:40 — REGNUM Жители Калужской области открыли на Мосбирже 25 045 индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) на 1 января 2021 года. По данному показателю область занимает седьмое место в Центральном федеральном округе, не считая Москвы и Московской области. Об этом 12 февраля сообщила корреспонденту ИА REGNUM управляющий калужским отделением Банка России Ирина Карлаш.

Дарья Антонова © ИА REGNUM

Калужане открывают специальные счета для операций с ценными бумагами на бирже — с помощью брокера или управляющего. Брокеры выполняют лишь поручения клиентов, а доверительные управляющие сами занимаются инвестированием. Главное преимущество такого счёта — возможность получения налогового вычета. При одном варианте открытия счета предусмотрен вычет в размере 13% на сумму ежегодного взноса до 400 тысяч рублей, что может составить до 52 тысяч рублей в год. При другом варианте через три года владения счетом от налогообложения освобождается вся сумма дохода, полученная по ИИС.

Число калужан, решивших заняться инвестициями, в 2020 году возросло более чем в два раза. В России число индивидуальных инвестиционных счетов приблизилось к 3,5 миллиона. По-прежнему наибольший объем оборотных средств приходится на сделки с акциями, далее идут сделки с облигациями и биржевыми фондами.

«Индивидуальные инвестиционные счета можно рассматривать как удобный инструмент для начинающего инвестора. Однако у новичков не должны возникать ложные ожидания от возможных положительных результатов инвестирования. Доходность при инвестировании не гарантирована. Чем выше потенциальный доход, тем риски больше», — сказала Ирина Карлаш.

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