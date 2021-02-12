Москва, , 16:11 — REGNUM Фундаментальные исследования окажут прямое влияние не только на разного рода расчетные возможности и появление новых типов гаджетов, но и на культуру управления. Такое мнение высказал президент холдинга «Интеррос» Владимир Потанин в своей опубликованной сегодня, 12 февраля, статье в газете «Ведомости».

В публикации Потанин объясняет, как изменил свое мнение относительно вложений в фундаментальную науку. По его словам, до недавнего времени он придерживался мнения, что «вложения в фундаментальную науку — удел исключительно государства», а «поляной» бизнеса должны быть прикладные исследования и разработки.

Однако, пишет глава «Интерроса», в 2020 г. он «познакомился с российским физиком, членом-корреспондентом РАН Тагиром Аушевым. Он рассказал мне о своем научном стремлении — создать серьезный центр изучения мозга человека… И я вдруг достаточно отчетливо понял не только то, какие перспективы для всего человечества открывают эти научные исследования, но и то, почему это очень важно для бизнеса».

«Изучение мозга и логики его работы, того, как действуют нейронные связи, — отмечает миллиардер, — является важным подспорьем для создания нового поколения компьютеров, многих потенциально интересных открытий, способных изменить нашу жизнь. А еще — может стать источником новых управленческих подходов, нового, более широкого взгляда на мир».

«Для меня уже очевидно, — подчеркивает Потанин, — что, к примеру, использование эффекта нейронных связей позволит лучше организовать любой управленческий процесс — ведь это фактически будет имитацией работы мозга. И применение тех же принципов, которые человеческий организм проявляет естественным образом, обещает сильно повысить эффективность управленческого процесса».

Глава «Интерроса» сообщает, что пришел к решению поддержать создание Лаборатории программируемых функциональных материалов под руководством нобелевского лауреата Константина Новоселова.

«Создание такой лаборатории, помимо прочего, было бы очень существенным вкладом именно в дело возвращения наших талантов обратно, на российскую землю», — резюмировал Потанин.