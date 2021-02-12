Москва, , 16:00 — REGNUM Сегодня, 12 февраля, цены на нефть продолжают понижаться, хотя делают это медленно и не очень уверенно, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

«К середине дня цена Brent снизилась на 0,1%, до $60,47 за баррель, а цена WTI — упала всего на 0,07%, до $57,78 за баррель.

В некоторых зарубежных СМИ, в Китае прогнозируют, что его спрос на нефть выйдет на пик в 2025 году, а с 2030 года начнёт ежегодно снижаться из-за развития «зелёной» энергетики.

Эта информация вновь активизировала опасения избыточного спроса, тем более что МЭА и ОПЕК в ежемесячных докладах прогнозируют увеличение добычи нефти в странах вне ОПЕК.

Цена нефти марки Brent пока застыла в том же коридоре $58,50−62 за баррель. На сегодня ожидается, что цена Brent не выйдет за рамки значений в $60−61 за баррель», — считает эксперт.

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