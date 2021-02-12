Москва, , 15:56 — REGNUM Международный валютный фонд рекомендовал Центральному банку РФ понизить ключевую ставку, но есть вопрос, что скрывалось за этими рекомендациями. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 февраля заявил экономист Михаил Хазин.

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«Для того, чтобы ответить, правильно ли поступил Центральный банк РФ, решив не понижать ключевую ставку, надо понимать, чего он хочет. Вся проблема в том, что у нашего Центрального банка нет политики, — сказал Хазин. — Если мы обратим внимание, то МВФ рекомендовал ЦБ РФ понизить ставку. Но возникает вопрос — что это? То ли это попытка помочь Набиуллиной сохранить своей место, или же это была просто фигура речи, а на самом деле МВФ дал Набиуллиной совсем другие указания. Но к нашей экономике это не имеет отношения».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Олег Комолов заявил, что ЦБ РФ следовало понизить ключевую ставку.

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