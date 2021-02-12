Москва, , 15:56 — REGNUM После марта годовая инфляция в России будет снижаться, при этом отмена соглашений о стабилизации цен на масло и сахар на динамику цен существенно не повлияет. Об этом 12 февраля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

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"Мы ожидаем пик годовой инфляции в феврале-марте. И если говорить о месячных данных, то это может быть даже скорее в феврале. Но если смотреть годовую инфляцию понедельную, то это может быть в первой половине марта. Потом у нас будет заметен эффект базы прошлого года», — заявила Набиуллина.

Она напомнила, что в прошлом году в марте также был достаточно резкий рост цен.

«Уровень мы оцениваем в пределах 5,5%. После этого годовая инфляция начнёт снижаться. Что касается отмены соглашений о стабилизации цен на масло и сахар, мы не ожидаем, что это даст какой-то большой эффект на общий показатель инфляции, тем более, мы понимаем, что здесь должен быть какой-то плавный переход, и не ожидаем скачка цен», — пояснила она.