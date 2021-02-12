Москва, , 15:54 — REGNUM Центральный банк РФ, решив не понижать ключевую ставку, должно быть, опасался роста инфляции, хотя она в России имеет немонетарный характер. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 февраля заявил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Олег Комолов.

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«Ставка Центрального банка РФ напрямую влияет на уровень и доступность кредитования. И если мы посмотрим на динамику последних лет, то увидим, что ЦБ РФ вел себя несколько нетрадиционным образом относительно своей политики прошлых лет. Мы помним, как в условиях кризиса Центральный банк повышал ключевую ставку. В определенные моменты она достигала совершенно неприличных значений. Но потом начался долгий тренд на снижение этого показателя», — сказал Комолов.

По мнению Комолова, это говорит о том, что ЦБ РФ пытался таким образом с помощью более доступного кредита способствовать росту потребления и росту инвестиций в экономику.

«Было мнение, что ЦБ РФ все-таки снизит ключевую ставку до 4%, но он не сделал этого. Видимо, опасаясь, что слишком низкая процентная ставка будет способствовать росту инфляции. Но на самом деле инфляция у нас имеет немонетарный характер. Она связана с монополизацией экономики и с динамикой курса. А ставка у нас высокая — 4,25%, это очень много по сравнению с западным миром. Там они колеблются около нуля. И поэтому западные производители получают преимущество перед российскими, потому что кредит на производство достается им на более выгодных условиях», — сказал Комолов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Центральный банк России принял решение оставить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых.

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