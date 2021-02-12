Москва, , 15:53 — REGNUM Российский рубль днем 12 февраля быстро снижается в парах с иностранными валютами, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

«Центробанк РФ принял сегодня решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых, не поддаваясь внешнему влиянию, что и следовало доказать.

В нефти идет коррекция, но без фанатизма, доллар умеренно дорожает на мировом валютном рынке. Фактически, локальное падение рубля — это просто реакция рынка на его слишком уверенное повышение ранее.

Доллар США к середине сессии торгуется по 74,42 руб. и может завершить день в диапазоне 74−75 руб. Евро стоит 90,10 руб. и находится ровно в середине торгового коридора 89−91 руб.

Как и говорилось ранее, рубль выглядел слишком перекупленным, сейчас самое время выровнять курсы. Российская валюта по-прежнему стабильна.

В отсутствии потенциальных новых санкционных шоков у рубля сохраняется хорошая перспектива устойчивости на фоне очень комфортных цен на нефть и повышению деловой активности в России и за рубежом», — пояснила эксперт.

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