Москва, , 15:49 — REGNUM По оценкам Банка России, потенциал для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики в России в настоящее время уже исчерпан. Об этом 12 февраля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

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«Мягкая денежно-кредитная политика вместе с пакетом антикризисных мер правительства способствовала восстановлению экономики после острой фазы кризиса. По нашим оценкам, потенциал для смягчения денежно-кредитной политики исчерпанным», — заявила Набиуллина.

«Её дальнейшее смягчение могло бы привести к дополнительному росту проинфляционных рисков. При этом в среднем в течение 2021 года денежно-кредитная политика останется мягкой, поддерживая восстановление российской экономики», — указала она.

В базовом сценарии возвращение к нейтральной денежно-кредитной политике будет происходить постепенно.

«Мы будем определять сроки и темпы этого возвращения, исходя из нашей задачи поддержания инфляции на цели», — добавила она.