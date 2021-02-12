Москва, , 15:49 — REGNUM В правительстве Москвы проанализируют предложения бизнеса, сделанные во время встречи с представителями мэрии. Об этом 12 февраля глава департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов.

Он рассказал, что на встрече предприниматели предложили ряд мер по поддержке отраслей, среди которых снижение ставки НДС для предприятий общественного питания и гостиниц, расширение льгот по налогу на имущество организаций, продление субсидирования ставок по ранее полученным кредитам, субсидии по лизинговым платежам в туризме, налоговые каникулы.

Пуртов отметил, что специалисты мэрии «проведут юридический и финансовый анализ всех инициатив предпринимателей».

После этого идеи рассмотрят в Совете по стратегическому развитию и реализации нацпроектов при столичном правительстве.

Отмечается, что встречи бизнеса и представителей власти в Москве будут продолжены.