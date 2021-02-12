Подгорица, , 15:49 — REGNUM Более 20 авиакомпаний заявили о планах осуществлять рейсы в аэропорт в Тивата в Черногории в летний сезон, сообщила PR-менеджер аэропортов Черногории Марина Микетич Николич.

Пролетая над Скадарским озером Андрей Грук © ИА Красная Весна

Она сообщила, что с 1 января через аэропорты Черногории прошло почти 28 тысяч пассажиров, что значительно меньше, чем в прошлом году за тот же период.

На летний туристический сезон рассчитывают более 20 авиакомпаний, семь из них из России, пять с Украины, затем из Белоруссии, еще несколько компаний, которые свяжут Черногорию со странами Западной Европы.