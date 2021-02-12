Москва, 12 февраля 2021, 15:46 — REGNUM Не было еще ни одного закона о регулировании банковской деятельности, который был бы благосклонно воспринят профессиональным сообществом и по итогам принятия которого бы не прогнозировалось ухудшение условий для клиентов банков, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по развитию компании NRFC Александр Зюриков.
И это при том, что приставам удается взимать лишь несколько процентов от общего объема задолженности российских граждан, да и коллекторам банки продают долги с кратным дисконтом, при этом последние тоже не спешат разоряться.
Все риски невозврата кредитов банки с лихвой закладывают в стоимость кредитования, поэтому если они сами готовы предоставлять кредиты людям, чей месячный доход ниже прожиточного минимума, то лишь потому, что с лихвой окупают просрочки и банкротства заемщиков за счет добросовестных заемщиков.
Как сообщало ИА REGNUM, банки России предупредили о росте кредитных ставок из-за защиты дохода должников. По мнению банкиров, у малообеспеченных граждан будет меньше шансов на кредиты.
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