Москва, , 15:46 — REGNUM Не было еще ни одного закона о регулировании банковской деятельности, который был бы благосклонно воспринят профессиональным сообществом и по итогам принятия которого бы не прогнозировалось ухудшение условий для клиентов банков, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по развитию компании NRFC Александр Зюриков.

«Впрочем, и в отсутствие принятия законов положение заемщиков не спешит улучшаться. При этом прибыль банковского сектора, несмотря на все ухищрения законодателей, продолжает расти.

И это при том, что приставам удается взимать лишь несколько процентов от общего объема задолженности российских граждан, да и коллекторам банки продают долги с кратным дисконтом, при этом последние тоже не спешат разоряться.

Все риски невозврата кредитов банки с лихвой закладывают в стоимость кредитования, поэтому если они сами готовы предоставлять кредиты людям, чей месячный доход ниже прожиточного минимума, то лишь потому, что с лихвой окупают просрочки и банкротства заемщиков за счет добросовестных заемщиков.

И даже напротив, если бы таким заемщикам денег не давали, стоимость кредитов для остальных (теоретически) могла бы быть снижена, а банкам требовалось бы держать меньше резервов под рискованные кредиты», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, банки России предупредили о росте кредитных ставок из-за защиты дохода должников. По мнению банкиров, у малообеспеченных граждан будет меньше шансов на кредиты.

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