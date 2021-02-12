Москва, , 15:43 — REGNUM Банк России оставил без изменений прогноз по экономике России на 2022−2023 год. Об этом 12 февраля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

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«Что касается горизонта 2022−2023 годов, то наш прогноз сохраняется. Экономика будет расти темпами 2,5−3,5% в 2022 году, и 2−3% в 2023 году», — заявила Набиуллина.

«С учётом проводимой денежно-кредитной политики инфляция вернётся к цели в конце этого года и будет сохраняться вблизи 4% в дальнейшем», — указала она.