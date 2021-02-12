Москва, , 15:40 — REGNUM Прогноз Банка России по ценам на нефть на 2021 год повышен. Об этом 12 февраля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

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«Улучшились перспективы внешних условий. Ожидание более быстрого роста мировой экономики, связанное с массовой вакцинацией и дополнительными фискальными стимулами в развитых экономиках», — заявила Набиуллина.

«Это усилит внешний спрос на товары российского экспорта. Поэтому мы повысили прогноз цен на нефть с 45 до 50 долларов США за баррель на 2021 и 2022 годы», — указала она.

Вместе с тем, учитывая высокую неопределённость, связанную с возможной динамикой пандемии, прогноз остаётся консервативным.

«Более быстрое восстановление спроса на нефть, по нашим оценкам, может в большей мере транслироваться в рост объёмов добычи, а не цен на нефть», — подчеркнула Набиуллина.