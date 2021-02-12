Москва, , 15:33 — REGNUM В 2021 году денежно-кредитная политика в России останется мягкой. Об этом 12 февраля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

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«В 2021 году денежно-кредитные условия останутся мягкими и будут способствовать дальнейшему расширению кредитования, несмотря на ожидаемое сворачивание льготных программ», — заявила Набиуллина.

«По прогнозу, требования банковской системы к организациям вырастут на 7−11%, к населению — на 14−18%. Во много благодаря ускоренному росту ипотеки», — указала она.