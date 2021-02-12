Москва, , 15:31 — REGNUM Судя по смене руководства Пенсионного фонда (ПФР), правительство РФ настроено на некие перемены, которые существенно изменят (или должны изменить) отношение российских граждан к ПФР, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

Пикет против пенсионной реформы Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

«Ни для кого не секрет, что уже несколько пенсионных реформ подряд или оказались крайне неудачными, или не возымели ожидаемого эффекта.

В любом случае, население крайне негативно воспринимает сейчас любые инициативы, касающиеся каких-либо пенсионных реформ.

Более того, попытка привлечь средства граждан в Независимые пенсионные фонды (НПФ) тоже успехом не увенчалась — инициатива была фактически проигнорирована абсолютным большинством трудящихся в стране.

И если правительство Михаила Мишустина планирует какие-либо изменения в пенсионной системе страны, то фигура крайне непопулярного Максима Топилина, активно высказывавшегося в свое время за увеличение пенсионного возраста.

Поэтому Топилин устойчиво ассоциируется у большинства именно с непопулярными мерами, точно не подходит, чтобы возглавить какие-то новые инициативы.

Последуют ли таковые, или нет, гадать сейчас бесполезно. Но ясно одно — премьер-министр сменил на весьма ответственном посту руководителя, к которому большинство российским граждан относится с определенным недоверием.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Михаил Мишустин назначил Андрея Кигима на должность председателя правления ПФР. Он сменил на этом посту Максима Топилина.

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