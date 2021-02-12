Москва, , 15:27 — REGNUM На мировых рынках продовольствия всё ещё наблюдаются негативные ценовые тенденции. Об этом 12 февраля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

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«Повышательное давление на внутренние цены сохраняются из-за ситуации на мировых товарных рынках, и прежде всего рынках продовольствия», — заявила Набиуллина.

«Продовольственные цены выросли из-за сокращения запасов и неблагоприятных погодных условий. При этом рост цен на зерновые увеличивает издержки при производстве продукции животноводства. И он не только сам по себе является проинфляционным фактором, но и может создавать вторичные эффекты», — указала она.

По её словам, в части рынков зерна новый механизм экспортных пошлин будет сглаживать влияние колебаний мировых цен на внутреннем.