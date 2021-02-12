Москва, , 15:21 — REGNUM Рост цен в конце 2020 года и начале 2021 года объясняется несколькими факторами. Об этом 12 февраля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

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«Годовая инфляция увеличилась до 5,2% в январе. Это выше цели Банка России. Повышенный уровень инфляции сложился во многом из-за переноса ослабления рубля и роста цен на мировых товарных рынках», — заявила Набиуллина.

«По нашим оценкам, вклад переноса курсовой динамики в годовую инфляцию составил примерно один процентный пункт. Несколько меньшим, но значительным был вклад со стороны высоких цен на продовольственных рынках. Учитывая повышенные инфляционные ожидания и ограничения со стороны предложения, влияние этих факторов на цены может быть более продолжительным», — продолжила она.

По её словам, эти эффекты на уровень цен ещё некоторое время продолжатся. При этом на цены в последнее время могли повлиять не только колебания курса, но и осеннее ослабление, когда производители не могли сразу пересмотреть цены из-за резкого сокращения спроса.