Москва, , 15:23 — REGNUM Российский Центробанк повысил прогноз по инфляции в стране на 2021 год до 3,7−4,2%. Об этом сообщает пресс-служба регулятора по итогам заседания совета директоров.

ЦБ прогнозирует достижение максимума годовой инфляции в феврале-марте и дальнейшее снижение. Траекторию снижения определят сроки исчерпания действия проинфляционных факторов и эффекты базы 2020 года.

«В базовом сценарии с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,7−4,2% в 2021 году и останется вблизи 4% в дальнейшем», — говорится в сообщении ЦБ.

Регулятор указывает также, что экономика РФ продолжает восстанавливаться после кризиса, связанного с пандемией коронавируса, об этом говорят оперативные индикаторы экономической активности. На фоне частичной отмены ограничительных мер и вакцинации улучшаются потребительские и деловые настроения, это поддержит темпы восстановления.

Минэкономразвития прогнозирует в феврале замедление инфляции до 0,5−0,6% в месячном выражении после 0,67% в январе.