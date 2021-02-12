Москва, , 15:15 — REGNUM Российская экономика восстанавливается опережающими темпами. Об этом 12 февраля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

Следите за развитием событий в трансляции: «Обновлённый прогноз Банка России и выступление Набиуллиной – все новости»

«Рост экономики продолжится благодаря восстановлению как внутреннего, так и внешнего спроса», — заявила Набиуллина.

«Восстановлению внутреннего спроса будет способствовать снятие ограничений по мере улучшения эпидемической ситуации, особенно в секторе услуг», — пояснила она.

По её словам, поддержку внешнему спросу окажет восстановление мировой экономики.

«Таким образом, дезинфляционное влияние со стороны спроса в целом будет снижаться. Мы сохраняем прогноз роста ВВП на 2021 год в 3−4%, учитывая складывающиеся позитивные тенденции. При этом экономика может достичь допандемического уровня уже к концу 2021 года, а не к середине 2022 года, как мы ранее полагали», — указала председатель Банка России.