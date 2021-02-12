Москва, , 15:09 — REGNUM В настоящее время экономика России восстанавливается быстрее ожидаемого. Об этом 12 февраля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

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«То, что ситуация оказалась лучше ожиданий, связано с рядом причин. Во-первых, во время осенне-зимнего периода пандемии не было таких строгих ограничений, как весной. Во-вторых, и люди, и бизнес оказались лучше подготовлены ко второй волне и быстрее адаптировались», — заявила Набиуллина.

«Не произошло спада кредитной активности. Потребительский спрос сохранился в том числе благодаря росту онлайн-покупок», — указала она.

Наконец, внешний спрос на товары российского экспорта также оказался выше ожиданий.

«По нашим оценкам, дальнейшее восстановление спроса в экономике будет носить устойчивый характер. Его будут поддерживать расширение кредитования в условиях мягкой кредитно-денежной политики, массовая вакцинация и улучшение настроения и бизнеса», — отметила председатель Банка России.