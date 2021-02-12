Москва, , 15:09 — REGNUM В случае если китайский цифровой юань успешно выйдет на рынок, курс биткоина может существенно скорректироваться и пойти на снижение. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 февраля заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль. Так она прокомментировала новость о том, что биткоин установил новый исторический рекорд, достигнув отметки 48 316 долларов.

«Хотя понятие ценной бумаги как финансового инструмента довольно размыто и носит общий характер пассивных инвестиций, криптовалюту не относят ни к какому виду инвестиций. Поэтому спрогнозировать дальнейшее поведение криптовалюты, основываясь на законах финансового рынка, практически невозможно, — сказала Скрыль. — Сейчас мы наблюдаем спекулятивный рост, обеспеченный спросом со стороны очень крупных новых игроков, к которым присоединился и старейший банк в Америке».

Как пояснила Скрыль, превалирование крупных игроков на рынке криптовалют будет однозначно влиять на курс цифрового золота.

«Дальнейшая судьба биткоина будет зависеть от политики стран по созданию цифровой национальной единицы. В случае успешного выхода китайской цифровой валюты на рынок, курс биткоина может существенно скорректироваться и пойти на понижение», — сказала экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, стоимость биткоина взлетела после того, как стало известно, что NY Mellon, старейший банк США, выходит на рынок криптовалют.

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