Москва, , 15:08 — REGNUM На российском ипотечном рынке просматривается ряд факторов, которые не позволяют говорить о его стремительном росте в 2021 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 февраля заявил член генсовета «Партии Роста», директор группы компаний Дмитрий Панов. Так он прокомментировал мнение вице-президента ВТБ Евгения Дячкина, который не обнаружил признаков перегрева на российском ипотечном рынке.

«В целом с выводами эксперта — представителя ВТБ можно согласиться, так как, по данным профильных ведомств, в том числе Центробанка РФ, доля просроченной задолженности по ипотеке сохраняется на минимальном уровне — порядка 0,8−0,9% от общего портфеля банков в начале 2021 года. Ипотека по льготным ставкам до 6,5% годовых продолжает пользоваться популярностью среди населения: несмотря на сезонное снижение объемов выданных ипотечных кредитов в январе этого года, показатель выше на 25% по сравнению с январем 2020 года», — сказал Панов.

В то же время, по его словам, есть ряд факторов, не позволяющих говорить о стремительном росте ипотечного рынка в 2021 году.

«Среди них рост цен на все категории товаров и услуг, включая недвижимость (более 15% по итогам 2020 года), и связанное с этим падение реальных доходов населения, а также отмечаемый ЦБ РФ рост доли ипотечных кредитов с низким первоначальным взносом (менее 20%)», — сказал Панов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, на российском ипотечном рынке пока нет перегрева, но есть признаки, которые говорят о необходимости пристально следить за ситуацией.

Читайте ранее в этом сюжете: Экономист объяснил, что угрожает стабильности ипотечного рынка РФ