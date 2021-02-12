Москва, , 15:12 — REGNUM Банк России повысил прогноз по цене нефти Urals до $50 за баррель в 2021 и 2022 годах. Это следует из материалов ЦБ РФ.

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Ранее прогнозировалась цена на уровне $45 за баррель. Прогноз для 2023 года остался прежним — $50 за баррель.

В январе 2021 года российская экспортная нефть Urals стоила в среднем $54,41 за баррель, это на 11,8% меньше относительно того же периода 2020 года. В декабре 2020 года цена составляла $49,37 за баррель. Это в 1,3 раза меньше по сравнению с декабрём 2019 года, когда показатель составил $64,47 за баррель.