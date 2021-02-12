Москва, , 15:04 — REGNUM Смягчения денежно-кредитной политики в текущих условиях России не требуется. Об этом 12 февраля заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

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«Сегодня мы приняли решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25%. Экономика восстанавливается достаточно уверенно», — заявила Набиуллина.

«На прошлом заседании мы ожидали паузу в восстановлении экономической активности в конце 2020 года. Статистика по ВВП и оперативные индикаторы указывают на то, что этого не произошло. При этом и инфляция складывается выше наших ожиданий», — указала она.