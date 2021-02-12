Москва, , 14:50 — REGNUM Стратегия в области устойчивого развития — это хороший способ измерить деятельность компании, считает председатель комитета Совета директоров ПАО «ФосАгро» по устойчивому развитию Ирина Бокова. Свою точку зрения она озвучила на X Всероссийском Форуме по корпоративному управлению «ESG: от слов к реальным делам».

«Я действительно верю, что устойчивое развитие — это хороший способ измерить деятельность компании, это очень важный фактор для аналитиков, инвесторов и клиентов, — заявила Бокова. — Каждая компания, конечно, должна поддерживать свой положительный имидж. Для глобального бизнеса этот имидж в большой степени зависит от стратегии, которой он следует, от его результатов и от степени приверженности принципам устойчивого развития».

Независимый директор согласилась, что советы директоров имеют важное значение в реализации стратегий в области устойчивого развития. Она отметила, что еще в 2019 году по предложению генерального директора и члена Совета директоров ФосАгро Андрея Гурьева компания разработала Стратегию устойчивого развития, был создан Комитет по устойчивому развитию, и на данный момент все стандарты в отношении социальной ответственности разрабатываются Советом директоров ПАО «ФосАгро».

"Трансформация в области корпоративного управления в ФосАгро идет постоянно, — заверила Бокова. — В конце прошлого года Советом директоров был принят ряд решений, в результате которых вопросы изменения климата и обеспечения равенства были добавлены в зону ответственности и других комитетов Совета директоров».

Председатель комитета Совета директоров ПАО «ФосАгро» по устойчивому развитию подчеркнула важность того, что ООН создала глобальную платформу социально-ответственного бизнеса, Глобальный договор. Его участниками на данный момент стали более 9 тысяч компаний. 41 организация, в том числе ПАО «ФосАгро», получили в рамках договора статус лидера.

Она добавила, что достижение всех существующих на данный момент 17 Целей устойчивого развития ООН невозможно без участия бизнеса, потому что именно частный сектор стремится к росту и инновациям, привносит новые решения, помогает прогрессу в социальной сфере, чувствуя свою ответственность перед сообществом. В конце дискуссии Ирина Бокова резюмировала, что будущее за устойчивым развитием, и следование принципам ESG — это замечательная возможность роста для любой компании.

На форуме спикеры с разных точек зрения обсудили тему устойчивого развития, осветили мнения представителей регуляторов, бизнеса, инвесторов и различных заинтересованных сторон. Участники обсудили текущую ситуацию, практические примеры ESG практик компаний.

Представитель Центрального банка РФ отметил, что поначалу ESG рассматривалось как некие ограничения, которые иностранные партнеры могут ввести на российские товары, а также с точки зрения сферы международных финансов, в которой уже тогда была возможность использования зеленых и социальных инвестиций. Но на сегодня ситуация изменилась и есть внутренний спрос беречь экологию, повышать социальную ответственность бизнеса. Теперь ESG — это элемент новой экономики, который надо учитывать в стратегии предприятий наравне с цифровизацией и заботой о кибербезопасности.

Спецпредставитель Президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс подчеркнул, что именно через институт независимых директоров в значительной степени должно произойти привнесение культуры устойчивого развития в российский бизнес.

«Сегодня мы наблюдаем, что рядом с конструкцией финансовой отчетности с сопоставимой значимостью выходит конструкция нефинансовых отчетов. Уже скоро мы увидим не просто рейтинги ESG, а рейтинги, интегрирующие финансовые и нефинансовые показатели. Они во многом станут необходимым условием финансирования. Таким образом формируется жесткая детерминированная конструкция. Те компании, которые это понимают, получают гораздо больший доступ к финансовым и инвестиционным ресурсам», — сказал Анатолий Чубайс.

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