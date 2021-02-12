Москва, , 14:41 — REGNUM Как и ожидал рынок, Банк России оставил ключевую ставку без изменений. Cкачок инфляции сделал свое дело, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

«Данное решение никак не скажется на курсе рубля, оно ожидаемо. Процентные ставки по вкладам и ипотеке не изменятся. Рынок акций, включая дивидендные бумаги, также отреагирует нейтрально.

Скорее всего, ключевая ставка ЦБ РФ будет неизменной в течение всего 2021 года. В конце 2021 года или в начале 2022 года начнется ее повышение.

Таргет ЦБР по инфляции составляет 4%, логично видеть ключевую ставку в коридоре 6−7%. Видимо данный уровень будет долгосрочным ориентиром для Банка России.

На фоне роста нефтяных цен в 2021 году ожидается укрепление российского рубля до 65−67 руб. за доллар и 78−81 руб. за евро, а также выхода долларового индекс РТС на 2000 пунктов», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Центральный Банк России принял решение оставить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых.

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